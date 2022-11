PF apreende lancha e destrói balsa usada em garimpo ilegal no Amazonas

Ação aconteceu em parceria com Ibama, ICMBio e Polícia Militar. — Foto: Divulgação/Polícia Federal

A embarcação tinha toda uma estrutura com eletrodoméstico e outros vestígios que apontavam que pessoas pretendiam permanecer nela por bastante tempo, de acordo com a Polícia Federal.

A Policia Federal (PF) destruiu uma balsa que era usada em garimpo ilegal na região do Médio Juruá, no interior do Amazonas. Uma lancha que pertencia a garimpeiros também foi apreendida. A ação aconteceu no dia 17 de novembro, em parceria com Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Polícia Militar.

Conforme divulgou a PF, nesta terça-feira (22), as equipes percorreram 1,5 km em vias fluviais. Foram quatro dias de buscas feitas de forma minuciosa.

A balsa foi encontrada em uma área de difícil acesso. A embarcação tinha toda uma estrutura com eletrodoméstico e outros vestígios que apontavam que pessoas pretendiam permanecer nela por bastante tempo, de acordo com a Polícia Federal.

A PF esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações para retirada de garimpeiros devem continuar e serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões do estado. (Com informações do g1 AM).

Jornal Folha do Progresso em 24/11/2022/09:15:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...