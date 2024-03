Mulher é conduzida à delegacia após danificar carro e ameaçar matar o marido em Santarém-Pará

Veículo teve vidros das portas danificados por Verônica Alves — Foto: Polícia Militar / Divulgação

A situação ocorreu na noite desta segunda-feira (25) na Avenida Icoaracy Nunes.

Uma mulher foi conduzida por uma guarnição da Polícia Militar a 16ª Seccional Urbana de Santarém, Oeste do Pará, na noite desta segunda-feira (25), após danificar um veículo e ameaçar o próprio marido de morte.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender uma ocorrência na avenida Icoaracy Nunes próximo a um supermercado no bairro Caranazal, onde uma mulher estaria quebrando um veículo em via pública.

A mulher foi identificada como Verônica Alves Simão Leal. Ela estava em um ônix branco, muito alterada, ameaçou matar seu marido que conversava com a guarnição e arrancou em marcha a ré em sentido a ele, seguindo em direção à travessa Magalhães Barata.

Os policiais fizeram o acompanhamento, e abordaram o veículo na avenida Irurá. Segundo a polícia, Verônica desacatou a guarnição e foi conduzida para a Depol juntamente com outro ocupante que estava no veículo, identificado como Rai Rodrigues Borges, que interveio na abordagem.

O Conselho Tutelar foi acionado em virtude de haver uma criança no veículo. Verônica então foi conduzida até a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) onde realizou o teste de dosagem alcoólica sendo autuada por crime de trânsito pela autoridade policial.

