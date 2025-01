Foto: Reprodução | A situação aconteceu na noite de sábado (18), na cidade de Sinop.

O gerente de um supermercado de 43 anos, identidade não divulgada, foi agredido na noite de sábado (18), com um golpe de pá na cabeça dentro do estabelecimento onde trabalha, na cidade de Sinop (500 km de Cuiabá). Toda ação foi registrada por câmeras de segurança.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30, sobre o ataque no Supermercado Machado, na unidade que fica próximo ao aeroporto da cidade.

Narra o boletim de ocorrência, que o agressor chegou na unidade, como se fosse cliente, foi até a sessão de ferramentas onde pegou a pá.

Em seguida, se aproximou da vítima e sem dizer qualquer palavra, desferiu o golpe na cabeça dela. O homem foi contido por seguranças do supermercado.

A vítima apresentava sangramento na cabeça e foi encaminhado ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

Questionado, o agressor contou que não aguentava mais ver a esposa reclamando do gerente do supermercado e saiu de casa com a intenção de agredi-lo.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia. O caso deverá ser apurado.

Veja vídeo:

Homem tentar matar funcionário de supermercado com golpe de pá na cabeça em Sinop | MT Leia mais https://t.co/542HjREWR4 pic.twitter.com/rUMRUT7q5z — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 20, 2025

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:50:39

