Jovem denuncia estupro após beber drink em boate em Cuiabá | MT

Foto: Reprodução | A situação aconteceu na madrugada de sábado (18).

Uma jovem de 21 anos, identidade não divulgada, foi estuprada na madrugada de sábado (18), logo após tomar um drink em uma casa noturna, em Cuiabá. Sem se lembrar de nada, a vítima foi abandonada em um posto de combustível, no bairro Santa Cruz II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 07h10, por familiares da jovem.

Aos militares, eles contaram que ela foi para uma festa na boate Nuun Garden. Lá ela teria tomado uma bebida e conhecido um homem, ainda não identificado.

Depois disso, a jovem diz não se lembrar do que aconteceu. Funcionários do posto de combustível, onde ela foi deixada, afirmaram que um homem que seria motorista de aplicativo deixou ela lá após afirmar que não conseguia achar seu endereço.

A mãe da jovem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foi informada que não iriam até o local atender a vítima, já que ela estava consciente e bem de saúde.

No banheiro do posto, a mãe da menina viu que ela tinha pequenos arranhões e vermelhidão nas nádegas.

Com isso, todos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Outro caso

No último domingo (12), o psicólogo Douglas Amorim, denunciou que foi espancado dentro da boate. Conforme a vítima, ele foi agredido em um banheiro do estabelecimento.

Em um relato divulgado nas redes sociais, o psicólogo contou que usava o mictório quando foi empurrado por um homem, contra a parede e bateu o rosto em uma estante de mármore e caiu, batendo a cabeça no chão. Com o impacto, acabou desmaiando e tendo um princípio de convulsão.

Após o ocorrido, a vítima foi levada por amigos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão. Onde constataram que além dos ferimentos no rosto, ele lesionou o tornozelo.

