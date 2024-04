Homem troca socos com dois policiais em Itaituba;Vídeo

(Foto:| Reprodução/Redes Sociais) – O homem resistiu à abordagem e lutou com dois policiais ao mesmo tempo, trocando socos com os militares.

Briga entre policiais e homem suspeito de ameaça contra mulher chamou a atenção em Itaituba, no sudoeste do Pará

Agentes de segurança pública possuem como princípio fundamental a defesa da lei e da ordem e a manutenção da paz dos cidadãos. No entanto, por vezes, o uso da força se faz necessário, mas, para isso, é preciso agir da maneira correta para resguardar a vida e integridade de todos os envolvidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem trocando socos com policiais militares em Itaituba, no sudoeste do Pará. As imagens chamaram a atenção dos internautas e repercutiram nesta segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar do Pará, o homem, que não teve a identidade revelada, foi denunciado às autoridades por supostamente ter ameaçado uma mulher de agressão. No entanto, durante a abordagem, o mesmo resistiu e agrediu os policiais. O caso teria ocorrido na noite do último domingo (31).

No vídeo, dois PMs aparecem lutando com o homem ao mesmo tempo. Eles trocam socos enquanto uma multidão assiste à cena inusitada. Em determinado momento, um dos agentes chega a usar um banquinho de plástico e spray de pimenta para atingir o suspeito. Somente após a chegada de outra guarnição com mais dois policiais é que ele se rende, recebe um golpe “mata-leão”, é neutralizado e algemado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de resistência. No entanto, até o momento, a suposta vítima do suspeito não registrou nenhum boletim por agressão ou ameaça.

Clique AQUI e assista o vídeo no INSTAGRAM

https://www.instagram.com/reel/C5OqoE0ObUx/?igsh=MXRldnVkd2x5NnBveQ==

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/06:23:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...