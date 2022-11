Mega da Virada: Caixa libera aposta da Mega Sena da Virada 2022; prêmio será de R$ 450 milhões

Caixa libera aposta da Mega Sena da Virada (Foto:Reprodução).

Um dos prêmios mais aguardados do ano, a Mega da Virada, foi anunciado pela Loterias Caixa nesta quarta-feira (16/11), com premiação R$ 450 milhões. O concurso especial da Mega Sena 2550 vai acontecer no dia 31 de dezembro. Veja como apostar

A Loterias Caixa liberou, nesta quarta-feira (16/11), as apostas para a Mega da Virada de 2022. Este será o maior prêmio da Mega Sena já sorteado pela Caixa Econômica, R$ 450 milhões de reais. A loteria de edição especial de fim de ano, concurso 2550, vai ser sorteada no dia 31 de dezembro. Veja como apostar, valor do bilhete e como resgatar a premiação.

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Cada apostador utiliza uma ou uma várias estratégias para escolher os números e, portanto, a sua sequência da sorte. Seguem abaixo algumas das principais:

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado na Mega-Sena. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 53 e 10 foram os números mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 15 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 10.003.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena da Virada?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Após ganhar 54 vezes na loteria, a ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas na Mega da Virada e vibra

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena da Virada?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Como resgatar o prêmio da Mega Sena da Virada

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal. (Com informações do Rayanne Bulhões).

