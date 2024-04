Ao chegar a 13 mil gols, Flamengo é o líder mundial; veja o top 10 do Brasil

Gabigol é o 6° maior artilheiro da história do Flamengo — Foto:Reprodução/Divulgação)

Rubro-negro também tem o recorde deste século no futebol brasileiro com 156 gols em 2021

Os dez clubes com mais gols na história do futebol brasileiro ultrapassam a marca de 10 mil. O primeiro time do mundo a alcançar 12 mil foi o Santos em 2014, mas o Flamengo superou esse feito e ocupa a liderança mundial, segundo critérios da própria instituição, ao bater 13 mil. O recorde foi atingido com o segundo gol do atacante Pedro na vitória, no último sábado (30), por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

A diferença entre o líder Flamengo e o vice Santos é de 65 gols. Quem faz parte da história de ambos os times é o Gabigol, que anotou, inclusive, o gol que levou o peixe ao topo da lista no mundo há dez anos. No rubro-negro, o jogador contribuiu com 155 gols dos 13.001 até então.

Com base na temporada de 2023, as equipes com melhores campanhas no geral costumam passar do centésimo gol no ano. Por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense tiveram 125, 118 e 115, respectivamente. Já o Santos, que foi rebaixado no Brasileiro do ano passado, fez somente 64 em todas as competições.

Entre os principais times brasileiros, as ausências de Cruzeiro e São Paulo chamam a atenção no ranking dos dez primeiros. O Botafogo fecha essa lista que conta com todos os grandes do Rio.

Confira os dez clubes com o maior número de gols na história do futebol brasileiro:

1- Flamengo: 13.001

2- Santos: 12.936

3- Palmeiras: 12.384

4- Grêmio: 11.851

5- Vasco: 11.846

6- Internacional: 11.493

7- Corinthians: 11.446

8- Fluminense: 11.363

9- Atlético-MG: 11.253

10- Botafogo: 11.187

Fonte:O GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/06:23:04

