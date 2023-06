Homem usando tornozeleira eletrônica é preso ao ser flagrado com arma de fogo em comércio de Itaituba (PA)

Caso ocorreu no domingo (11); Segundo testemunhas, dentro do estabelecimento, o homem ficou exibindo um revólver, em seguida, pegou 1 kg de carne, jogou uma nota de 2 reais no caixa e tentou sair do local. (Fotos: Reprodução).

Na manhã do último domingo (11), uma ação policial resultou na prisão de um homem identificado como Jhonata Silva Luiz, conhecido como “Tio Patinhas”, de 20 anos, em um estabelecimento comercial localizado na 6ª rua esquina com Travessa Leopoldo de Menezes, no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, por volta das 11h30m, durante rondas de rotina, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada via celular pelo 2° Sgt PM Garcia, que estava de folga. Relatando que um homem havia adentrado o estabelecimento comercial e possivelmente estava armado com uma arma de fogo.

Imediatamente, a guarnição passou a informação pela rede de rádio, solicitando apoio das guarnições mais próximas para realizar a abordagem ao suspeito. Já no local, a guarnição deteve o suspeito que estava portando um revólver calibre 32 sem munição.

Para os policiais, testemunhas e o segurança do comércio informaram que o suspeito entrou no estabelecimento, sacou a arma da cintura e ficou abrindo e fechando o tambor do revólver. Em seguida, ele pegou 1 kg de carne, jogou uma cédula de 2 reais no caixa e dirigiu-se à saída do comércio, momento em que foi detido e revistado na frente do estabelecimento, sendo encontrado com a arma em posse.

De acordo com a PM, Jhonata Luiz está usando uma tornozeleira eletrônica, pois responde por envolvimento no homicídio de um homem, conhecido pelo apelido de “Pescoço”, ocorrido no bairro Piracanã. O homem foi encaminhado para a 19ª seccional de polícia civil, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Fonte:Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/16:52:32

