Jojo Todynho é flagrada com novo namorado após divórcio

Cantora foi vista de mãos dadas com o novo affair no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Em pleno Dia dos Namorados, é comum que muitos casais compartilhem fotos e momentos com seus parceiros nas redes sociais. Com os famosos não é diferente.

A cantora Jojo Todynho vivia um romance misterioso há cinco meses, que começou tempos após se divorciar de Lucas Souza, em novembro de 2022. Mas neste dia 12 a identidade do “boy misterioso” foi revelada: trata-se de Renato Santiago.

Jojo foi flagrada de mãos dadas com o novo namorado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Na noite do último domingo (11), ela comentou sobre o affair secreto. “O off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa expor nada”, disse.

A artista também revelou que seu novo namorado já era seu amigo e que a apoiou durante o divórcio de Lucas Souza. “E eu falo para ele: você é ridículo, assistiu tudo de camarote”, disparou.

“Estou passando aqui para desejar a todos um feliz dia dos namorados. Aproveite bastante, se emocione sim, abra o coração. Não permita que as coisas passadas te impossibilitem de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina”, refletiu Jojo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/15:52:42

