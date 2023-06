Messi: “Creio que joguei minha última Copa do Mundo”

Craque argentino põe em xeque participação na edição de 2026, quando estará com 39 anos

Messi voltou a colocar em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026. O craque argentino, que completa 36 anos de idade neste mês, acredita que estará no torneio como um espectador, e não para defender novamente a Argentina. A seleção faturou o tricampeonato mundial em dezembro passado, no Catar, com o atacante sendo eleito o melhor jogador da competição.

– Como disse antes, não creio que eu participe da próxima Copa. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não mudei de opinião quanto a isso. Gostaria de estar lá para assistir, mas não vou participar – disse Messi ao jornal chinês “Titan Sports”.

Depois de conquistar a Copa que me faltava, estou satisfeito e agradecido pela carreira que tive e isso é o mais importante para mim. Creio que joguei minha última Copa” — Messi Messi segue na ativa na seleção argentina, tendo como objetivo jogar como campeão mundial até a Copa América de 2024. Em fevereiro, ele já havia descartado garantias de que estaria na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. – Devido à idade e ao tempo, parece-me que é difícil. Mas depende de como minha carreira vai. Hoje vou fazer 36 anos, vou ver para onde vai minha carreira, o que vou fazer. E depende de muitas coisas – dissera Messi, ao jornal argentino “Olé”. Messi está concentrado com a Argentina para dois amistosos na Ásia. A atual campeã mundial enfrenta a Austrália, nesta quinta-feira, em Pequim, na China, e visita a Indonésia, no dia 19, em Jacarta. Desde a conquista da Copa do Mundo, a seleção argentina fez dois amistosos em território local, em março, em comemoração ao título. Derrotou Panamá, por 2 a 0, em Buenos Aires , capital da Argentina, e goleou Curaçao, por 7 a 0, em Santiago del Estero , cidade mais antiga do país.

