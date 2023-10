Homem vive com aversão a mulheres há 55 anos devido a ginecofobia; entenda caso

(Foto:Reprodução) – Callixte Nzamwita, um ruandês de 71 anos, vive há 55 anos sem ter contato com mulheres devido a uma condição chamada “ginecofobia”. O caso dele foi apresentado em documentário do canal no YouTube Afrimax TV.

No vídeo, Nzamwita afirma que tem “medo extremo das mulheres”. “A razão pela qual me tranquei aqui dentro e coloquei uma cerca na minha casa é porque quero ter a certeza de que as mulheres não se aproximarão de mim”, declarou.

O documentário foi publicado há 2 meses e conta com mais de 57 mil visualizações.

Confira o vídeo:



Entenda o que é ginecofobia:

Segundo o dicionário, ginecofobia é um medo patológico das mulheres. Nzamwita conta no vídeo que vive isolado desde os 16 anos. Ele cumpre toda a rotina diária sozinho, dentro do espaço de sua residência.

Uma mulher que mora próxima a ele relata que não pode chegar perto do ruandês. “Quando tentamos ajudá-lo, ele não quer que nos aproximemos ou falemos com ele. Em vez disso, damos-lhe coisas, atirando-as para a sua casa. Ele não deixa a gente chegar perto dele, mas ainda assim aceita à distância o que oferecemos”, contou no vídeo.

