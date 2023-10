Feirão Serasa Limpa Nome inicia nesta segunda (30) com descontos de até 99%, incluindo contas de luz

A ação de negociação de débitos ficará disponível até o dia 30 de novembro, com mais de 500 empresas participantes – (Foto:Divulgação/Serasa).

Começa nesta segunda-feira (30) a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que tem como objetivo facilitar o pagamento de dívidas com ofertas e condições especiais de até 99% de desconto em mais de 500 empresas em todo o Brasil, incluindo contas de energia. O mutirão de negociação vai até o dia 30 de novembro de 2023.

Empresas dos setores bancários, financeiros, varejistas, telefonia e securitizadoras são algumas das que estarão com condições facilitadas para a regularização de débitos, que também aceitam pagamento via Pix, com a retirada do nome do Serasa de imediato, além de parcelamento de até 72 vezes.

Uma das novidades da edição deste ano é a participação das concessionárias de energia Enel e Light, cujo consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará poderão negociar os débitos de contas de luz por meio do mutirão.

As companhias participantes do Desenrola Brasil, projeto do Governo Federal para renegociação de dívida, também irão disponibilizar os mesmos descontos do programa para pagamento à vista.

Confira a lista completa das empresas participantes aqui.

Como negociar

As ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome podem ser acessadas no site e app oficial da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Pelo aplicativo, basta realizar um cadastro de forma gratuita (caso ainda não possua) e acessar as informações financeiras que aparecem na tela inicial do app, com as ofertas de negociação.

O passo-a-passo é simples:

Entre no app

Acesse as informações disponíveis na tela inicial do aplicativo Serasa

Escolha a oferta

Revise e finalize o acordo

Faça o pagamento da negociação

Além do feirão online, a Serasa promove edições especiais em cinco cidades, sendo elas:

Campinas (SP) – 30/10 a 4/11

São Paulo (SP) – 7/11 a 11/11

Salvador (BA) – 7/11 a 11/11

Recife (PE) – 21/11 a 25/11

Rio de Janeiro (RJ) – 21/11 a 25/11

Assim que o pagamento da negociação é feito, o banco tem 5 dias úteis para “limpar o nome”, ou seja, deixa de constar nos bancos de dados de crédito, mesmo que, em caso de parcelamento, tenha sido efetuado o pagamento da primeira parcela. A situação das finanças podem ser conferidas tanto no site quanto no aplicativo oficial da Serasa.

