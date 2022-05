Homens armados invadem casa e fazem família refém no interior

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme a informação a residência do assentado de nome Jabuti, foi invadida por duas pessoas armadas, no início da noite desta terça-feira, 3 de maio de 2022. Os criminosos adentraram a residência anunciaram assalto e marraram a família e levaram espingarda e uma quantia de dinheiro. Após serem liberados, as vítimas divulgaram o caso nas redes sociais.

Uma família, que mora no assentamento Terra Nossa, ficou refém de homens armados que invadiram a residência e exigiram dinheiro. Autores amararam e colocaram cobertas sobre as cabeças das vítimas e cometeram assalto.

