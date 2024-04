Presos serram grades e fogem da Cadeia em Novo Progresso

Três presidiários da cadeia da delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, fugiram após serrarem as grades da cela. Os custodiados foram identificados como Francimar, vulgo China, Jairo dos Santos e Wanderson de Jesus.

Os fugitivos Francimar, vulgo China, Jairo dos Santos e Wanderson de Jesus. A polícia já está nas ruas para capturar os foragidos.

A fuga ocorreu por volta das 04h00min deste domingo, 7 de abril de 2024, segundo informações preliminares, os detentos estariam em uma cela de isolamento, ou seja, separados da massa carcerária. O motivo seria porque ambos estavam em uma ala de triagem para serem transferidos para o presídio de Itaituba.

Crimes: O fugitivo Jairo dos Santos natural de Buriticupu (MA), estava preso por homicídio cometido em março deste ano no povoado Santo Onofre, município de Santa Luzia no Maranhão. Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, Jairo disparou com arma de fogo contra Francisco de Souza Oliveira, de 34 anos. Ainda conforme apurado Jairo é acusado de tentar estuprar a irmã da vítima, a seis anos atrás.

Francimar, vulgo China – China foi preso na última quinta-feira (4/4), após denúncia anônima que que um indivíduo de alcunha CHINA, fazia serviço de vigilante noturno, e comercializava drogas no modo DISQUE DROGAS, e que o mesmo andava em motocicleta FAN 150 vermelha; A guarnição da Polícia Militar seguiu em diligências e na altura da avenida cristalina foi abordado e preso com drogas, o mesmo confessou estar comercializando drogas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2024/07:16:46

