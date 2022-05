Adolescentes de 12 e 13 anos são apreendidos com drogas, em Santarém

Adolescentes foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil — Foto: Alan Martins/g1

De acordo com informações da polícia, os adolescentes disseram que foram aliciados por um homem que vende drogas na área do Mercadão 2000.

Dois adolescentes de 12 e 13 anos foram apreendidos na noite de quarta (4) em Santarém, no oeste do Pará, após serem flagrados pela Polícia Militar (PM) com drogas. O caso aconteceu no bairro Santarenzinho. (As informações são do Dominique Cavaleiro e Zé Rodrigues, g1 Santarém e TV Tapajós — PA).

De acordo com informações da polícia, uma guarnição fazia rondas na área conhecida como Toca da Raposa quando os dois adolescentes foram vistos em atitude suspeita.

Os policiais se aproximaram dos adolescentes e perguntaram se eles estavam precisando de alguma coisa, mas perceberam que eles ficaram nervosos com a abordagem.

Ainda segundo a polícia, foi realizada revista nos adolescentes e com eles foram encontrados 4 papelotes de cocaína. Aos policiais, os adolescentes contaram que já tinham vendido 9 papelotes.

Os menores disseram ainda para a polícia que foram aliciados por um homem que vende drogas na área do Mercadão 2000. Os adolescentes foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. O Conselho Tutelar e os responsáveis pelos menores foram acionados.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/11:06:30

