Homens com camisas no rosto assaltam prefeito de Igarapé-Miri e mais três – (Foto:Reprodução)

O prefeito petista Roberto Pina Oliveira ia viajar para Brasília, para tratar de assuntos da prefeitura, em Brasília, quando foi assaltado juntamente com mais três pessoas

Em Igarapé-Miri, município da região do Baixo-Tocantins, a criminalidade não poupa nenhum morador. Ninguém está a salvo. Na madrugada de ontem, nem o prefeito, Roberto Pina Oliveira (PT) escapou dos bandidos. Ele iria viajar para Brasília e foi assaltado na porta da residência de uma das vítimas, por dois sujeitos que, sob ameaças, levaram pertences pessoais do prefeito e das pessoas que estavam dentro do veículo.

Os assaltantes encobriram o rosto com camisas amarradas e, empunhando pistolas, após o crime, fugiram com celulares, dinheiro e um notebook. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia daquela cidade.

Segundo Rodrigo Oliveira, relator da ocorrência, por volta de 1h40 estava no veículo se preparando para deslocamento até Belém e depois a Brasília, onde tinha compromissos oficiais da prefeitura quando surgiram os indivíduos, anunciando o assalto. Além de Rodrigo estavam dentro do veículo o prefeito Roberto Pina Oliveira, João Batista Lobato e a mulher dele.

De Rodrigo, eles levaram o celular e um notebook pertencente à prefeitura, além de R$ 200. De João, também um celular, e do prefeito o celular e mochila com pertences pessoais e cerca de R$ 2 mil em espécie. Não satisfeitos, os bandidos entraram na casa de Rodrigo, onde continuaram o assalto. Foi observado que um dos homens se comunicava o tempo todo com outra pessoa por meio de celular, o que “denota o planejamento da ação criminosa”. A polícia investiga o caso.

O prefeito tem sido um crítico da violência que aflige os moradores de Igarapé-Miri e não descarta que o assalto tenha sido uma retaliação a esse comportamento dele.

Veja, abaixo, o BO:



