“Vão ter que investigar todo mundo”- Diz vereador acusado de estuprar menina de 12 anos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Toda suspeita de crime contra criança ou adolescente precisa ser investigada, e inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que as autoridades policiais devem dar prioridade a esta investigação.

De acordo com o vereador, não é só este caso de estupro, e que no decorrer das investigações vão aparecer outros. “Se me investigaram, vão ter que investigar todo mundo. Vamos ver se a Câmara vai ter a mesma atitude de pedir para investigar como teve comigo”, declarou.

(Foto:Crédito: Reprodução/Redes Sociais) – A Polícia Civil de Monte Alegre, noroeste paraense, vai instaurar um inquérito para apurar a denúncia do envolvimento de outros vereadores em casos de estupro. As investigações ocorrem após relatos feitos pelo vereador Agenor Martins (PSD), que também é investigado pela Polícia Civil por suspeita de ter abusado sexualmente uma menina de apenas 12 anos.

You May Also Like