Homens embriagados fazem ‘arruaça’ em ônibus e acabam presos em Rurópolis

De acordo com informações da polícia, os dois homens estariam ofendendo o motorista e um agente de viagens.

Dois homens que estavam fazendo a maior “arruaça” em um ônibus foram presos em Rurópolis, no sudoeste do Pará. O caso aconteceu nesta quarta (21).

De acordo com informações da polícia, os homens estavam embriagados e estariam ofendendo o motorista e uma agente de viagem que estava no local. A polícia foi acionada e deu voz de prisão aos homens que estavam consumindo bebida alcoolica no local.

Os homens foram levados para a delegacia de Rurópolis, onde o caso foi registrado. Eles assinaram a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. Eles deverão responder por perturbação ao sossego dos passageiros e perturbação ao trabalho previsto no Art.42 da lei de contravenções penais.

