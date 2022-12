Prefeito de Aveiro é reeleito para o cargo de Presidente do Consórcio dos Municípios do Tapajós

(Foto: Reprodução) – Na terça-feira (20), na cidade de Itaituba, ocorreu a Assembleia Geral do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Tapajós, para análise da prestação de contas e eleição dos dirigentes da entidade que conta com a participação dos municípios de Aveiro, Belterra, Jacareacanga, Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

Colocada em discussão as contas administrativas, estas foram aprovadas por unanimidade de votos dos representantes dos municípios presentes, estando ausente o município de Itaituba, que está temporariamente afastado do Consórcio por iniciativa do prefeito municipal.

Em seguida foi feita a eleição dos dirigentes do Consórcio, sendo eleita a Chapa Única, por unanimidade dos votos, reelegendo o prefeito de Aveiro, Vilson Gonçalves, para seu 4⁰ mandato como presidente do Consórcio dos Municípios do Tapajós.

O vice-prefeito de Belterra, Ulisses Medeiros, esteve presente representando o município e avaliou como positiva as ações do Consórcio, e em seu discurso afirmou que “É a primeira vez que venho conhecer efetivamente o Consórcio, e irei conversar com o prefeito Dr. Macedo para avaliarmos a participação mais efetiva de Belterra nas ações, pois vejo como importante a união de forças. Vamos avaliar a participação de Belterra no Consórcio”, afirmou o representante de Belterra.

Em sua colocação o representante do município de Novo Progresso, vice-prefeito Marconi da Unika, avaliou como positiva as ações do Consórcio e opinou pela presença mais ativa nos municípios para reforçar as ações administrativas e políticas feitas em parceria com as prefeituras e outros órgãos e entidades para ajudar a população dos municípios.

Na avaliação do representante do município de Trairão, Dr. Jairo, o prefeito Jango entende como fundamental a atuação do Consórcio Tapajós para o desenvolvimento da região e entende que o município de Trairão só tem a ganhar participando deste importante instrumento de fortalecimento do movimento municipalista.

O representante do município de Rurópolis, Dr. Renato, afirmou que o prefeito Taká acredita que o Consórcio Tapajós serve para fortalecer os municípios e com seu corpo técnico vem ajudando os consorciados a enfrentarem problemas comuns e conseguirem recursos para solucionar esses problemas, a exemplo das ações na esfera da Defesa Civil.

Um dos pontos destacado pelos representantes dos municípios foi a iniciativa da instalação da Casa de Apoio em Itaituba, que recebe pacientes do TFD dos municípios e assim desafoga a municipalidade neste importante serviço prestado a quem precisa de apoio em hora difícil de tratamento de saúde fora do seu Município.

Outro ponto destacado durante a assembleia foi a importante ação de apoio do Consórcio Tapajós nas ações referentes à Defesa Civil, o que possibilitou aos municípios consorciados receberem apoio tanto do Governo Federal, quanto do Governo estadual, o que fez a ajuda chegar rapidamente às famílias atingidas pelos desastres naturais nos últimos anos.

Ao final, o presidente reeleito, prefeito de Aveiro, Vilson Gonçalves, avaliou que muito já foi feito, porém, muito mais ainda precisa ser feito, e que o Consórcio Tapajós é a união de todos em busca de soluções para problemas comuns dos municípios, destacando que nos próximos anos a experiência adquirida irá fazer a diferença para um avanço mais rápido em prol dos municípios.

