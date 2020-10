Homens marcam hora e matam advogados dentro de escritório

Suspeitos tinham hora marcada com os advogados. As vítimas foram mortas com tiros na nuca. |Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, os homens tinham hora marcada com as vítimas.

Dois advogados foram mortos dentro do escritório em que trabalhavam. Segundo a polícia, dois homens entraram no local e atiraram contra eles. As informações são do portal Metrópoles.

As vítimas foram identificadas como Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47 anos.

As causas do crime ainda são desconhecidas. Os suspeitos também ainda não foram identificados.

O crime ocorreu em Goiânia, na última quarta-feira (28).

Segundo informações preliminares, os homens tinham hora marcada com as vítimas. Eles entraram no escritório, sem máscaras, e efetuaram disparos na nuca de ambos advogados. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas eles não resistiram.

Com informações do portal Metrópoles

