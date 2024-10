Irmãs saem com moto 0 km de concessionária e são roubadas 10 minutos depois

Foto: Reprodução | Irmãs só conseguiram comemorar em um vídeo no ato da compra. Veículo custou R$ 34 mil, com entrada de R$ 10 mil, mas agora as irmãs estão no prejuízo, pois o veículo não estava no seguro.

Duas irmãs conseguiram comprar a primeira moto zero quilômetro em uma concessionária em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas o sonho durou pouco, porque, 10 minutos após saírem da concessionária, elas foram roubadas.

A moto custou R$ 34 mil, as irmãs deram uma entrada de R$ 10 mil, e agora estão no prejuízo, pois o veículo não estava no seguro.

“A gente rala muto para conseguir conquistar um bem. E aí, ser levado em 10 minutos é muito triste”, disse Cintia dos Santos Cesário.

A outra irmã contou que trabalha durante a semana em uma banca de jornal. Nos fins de semana fazia trabalho extra com a moto para conseguir pagar as prestações.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). A Polícia Civil informou que buscas estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.

Fonte: g1 RJ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/10:46:25

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

