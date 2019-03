Homens são presos em Ipixuna com carros roubados

O bando se organizava para assaltar casas lotéricas no Maranhão

(foto Divulgação/PRF) – A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens que integravam uma quadrilha especializada em roubos de carros e assaltos foram presos na noite da última quinta-feira (01), no km 229 da BR 010, à altura do município de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado. A prisão aconteceu por volta das 23h. Dois veículos utilizados pelo bando, uma caminhonete e um carro de passeio, durante as ações criminosas, também foram recuperados.

Os bandidos estariam planejando realizar novos assaltos no estado do Maranhão, com o auxílio de veículos roubados recentemente no Pará, segundo a PRF. Para deter a atuação da quadrilha, foi montada uma grande operação ainda na quinta-feira, com o intuito de interditar a execução de outros crimes arquitetados pelos acusados. Com placas trocadas, o bando usavam um veículo S10, prata, e um Gol, vermelho.

AÇÃO

Os veículos foram avistados e abordados com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Na vistoria, foram constatados, imediatamente, sinais de adulteração das placas pertencentes aos veículos. O bando foi, então, conduzido para a Unidade Operacional da PRF, para verificação de informações fornecidas. A documentação dos veículos, apresentada pelo bando, também era falsa – ambos pertenciam ao estado do Tocantins, mas foram roubados ainda este ano, nos meses de fevereiro e março, em Belém.

PRESOS

Os acusados foram identificados como: Rafael Silva Belém, de 28 anos, que possui mandado de prisão, aguando cumprimento, além de ser foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI); Paulo Sérgio Matos Cardoso, de 56, também foragido da Penitenciária Agrícola de Santa Isabel, que confessou já ter participado de roubos de veículos; e Anderson Baia da Silva, de 23 anos, que assumiu ser traficante de drogas.

A quadrilha confessou que estava em deslocamento para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde realizaria assaltos em casas lotéricas. Os acusados foram apresentados na Delegacia de Policia Civil de Ipixuna do Pará, onde estão à disposição da Justiça.

Por: Portal ORM, com informações da PRF

