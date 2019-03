PM prende dois homens com quase R$ 2 milhões em espécie em carro

Homens presos com R$ 2 milhões: Dois homens levavam o dinheiro no porta-malas. (Foto Polícia Militar de SP/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira, 1º, dois homens que levavam em um carro quase R$ 2 milhões, quantia que não souberam informar a procedência.

Durante uma operação de bloqueio rotineira no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, os agentes avistaram o veículo Sandero e os homens, nervosos, tiveram atitude suspeita.

A equipe fez buscas pelo carro e encontrou um total de R$ 1.820.000,00 distribuídos em uma caixa e uma mochila no porta-malas.

Perguntados sobre de onde vinha o dinheiro, os homens não souberam informar nem apresentaram documentos que comprovassem a origem. Eles ainda ofereceram R$ 800 mil como suborno aos policiais para que fossem liberados.

Os dois homens foram presos e levados para a 2ª Delegacia do Patrimônio, onde a ocorrência foi registrada.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Estadão/Ludimila Honorato

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...