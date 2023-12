Homens são presos suspeitos de associação criminosa e tráfico, em Marituba

A ação policial ocorreu nas primeiras horas desta sexta-feira (15).

Três homens foram presos nesta sexta-feira (15), em Marituba, região Metropolitana de Belém, suspeitos de envolvimento nos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu durante a Operação Força Total, que deu comprimento a mandados de prisão e prisão em flagrante contra o trio. Homens da Polícia Civil do Estado do Pará, através das equipes da Superintendência da Região Metropolitana de Belém e da seccional de Marituba, além das equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal de Marituba, estiveram envolvidos na ação.

Os suspeitos foram identificados como Anderson Viana Fernandes, de 23 anos, Sandro dos Santos da Cruz, de 24 anos e Alyson André Viana Fernandes, de 21 anos. Eles são investigados por supostamente integrar uma facção criminosa que atua no Estado e seria responsável por diversos crimes em Marituba, como tráfico de drogas e homicídios. No momento da ação contra o trio, as autoridades policiais ainda apreenderam uma pistola 9mm e 20 munições intactas do mesmo calibre, dois carregadores de pistola e duas porções de substância que aparentava ser maconha.

Segundo a PC, após os trâmites referentes a prisão, os três homens foram submetidos a exame de corpo de delito e encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

