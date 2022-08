Hospede é encontrado morto em quarto de hotel em Itaituba, PA

(Foto: Reprodução Junior Ribeiro) – Na manhã desta terça-feira, 23/08/22, o corpo de um hóspede identificado por Thiago Nunes Ribeiro, de 33 anos, foi encontrado morto em um quarto de um hotel no centro de Itaituba. Segundo informações, o mesmo foi visto por funcionários do Hotel no último domingo, depois não foi mais visto, já na manhã de hoje, um cheiro forte começou a sair do quarto, foi quando os funcionários abriram a porta e encontraram Thiago em cima da cama já sem vida, sem marcas aparentes de violência. Policiais civis e militares estiveram no local.

Segundo o Delegado da ‘homicídios’ Dr. Tayson, é prematuro afirmar que tenha sido uma morte natural, apenas com a conclusão da perícia que será feira pela Polícia Cientifica que esteve no local para fazer a remoção do corpo para os devidos procedimentos legais, ainda segundo o delegado a Polícia vai solicitar as imagens do circuito interno do hotel para saber realmente o que aconteceu. (As informações são de Junior Ribeiro)

