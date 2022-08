PRF apreende 50 kg de cocaína e 21 kg de skunk, em Altamira (PA)

(Foto:Reprodução) – Nesta segunda-feira (22 de agosto), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 50 kg de cocaína e 21 kg de skunk, durante fiscalização no km 586 da BR-230, em Altamira (PA).

Por volta das 16h30, a equipe avistou um veículo modelo Saveiro, de cor vermelha, que trafegava pela rodovia com o para-choque quebrado. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe observou que havia uma parte da carroceria que estava solta, onde foram encontrados diversos tabletes de cocaína e skunk.

Questionado, o condutor declarou que não sabia que o carro estava carregado com as drogas. Afirmou que teria vendido o veículo no município de Santarém (PA) e a pedido do comprador, levaria o veículo para o município de Goianésia (PA).

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA), em tese, pelo crime de tráfico de drogas. O carro foi apreendido junto com a droga. A apreensão gerou um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais para o crime organizado.

