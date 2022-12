Aeroporto de Itaituba volta a operar voos da empresa Azul Linhas Aéreas

Voo inaugural ocorreu na manhã desta segunda-feira (05), após programação aberta ao público no aeroporto – (Foto: Reprodução).

Oficializando a retomada das operações em Itaituba (PA), a aeronave ATR-72 da Azul Linhas Aéreas decolou no Aeroporto Municipal Wirland Freire, na última segunda-feira (05), por volta das 10h00, com um grande número de passageiros. O voo inaugural contou com coquetel e presença de autoridades políticas e administrativas locais.

A empresa já havia operado no município; porém, por falta de segurança no aeroporto, resolveu, em 2015, suspender os voos por tempo indeterminado, de modo que só foram retomados agora, após a pista de pouso e decolagem passar por adequações.

De acordo com Diego Mota, secretário de administração, no total, estima-se que os investimentos em segurança, infraestrutra e treinamento de equipe chegaram à casa dos R$ 5 milhões. Ainda segundo ele, o município agora está correndo atrás na tentativa de implementar outras rotas, como Belém e Santarém, que são vistas como grande demanda, e, sobretudo, atrair novas empresas.

Atualmente, os voos comerciais da Azul Linhas Aéreas estão ocorrendo três vezes por semana, saindo de Itaituba com destino a Manaus (AM). (Com informações do Portal Giro).

