Hospitais Metropolitano e Galileu começam a atender pacientes com a Covid-19

Unidades reforçam medidas de prevenção e atendimento para atender pacientes regulados pela SESPA

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém, unidades gerenciadas pela Pró-Saúde no Pará, iniciaram o atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

A iniciativa visa auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS) do Governo do Estado e ampliar o número de leitos para os casos confirmados da doença, na região metropolitana de Belém.

Desde o início da pandemia, as unidades estão se preparando, por meio de treinamentos com as equipes assistenciais, manutenção preventiva de equipamentos e aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Hospital Metropolitano

A internação de pacientes no Hospital Metropolitano será realizada por meio do Sistema de Regulação (SISREG), vinculado a Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sespa). A unidade conta com leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com ala isolada e com atendimento de Clínica Médica, UTI Covid e Sala de Urgência para avaliar cada caso e otimizar o atendimento.

“Uma força tarefa foi montada no Metropolitano, desde a portaria até as unidades de internação e enfermarias, com medidas preventivas para nossos profissionais, classificação de riscos desses pacientes e atendimento humanizado para todos os casos. Dessa forma, otimizamos nossos fluxos no atendimento e na ocupação de leitos de forma mais segura e eficiente para o paciente com segurança para o profissional”, destaca Romerito Margotti, gerente assistencial do HMUE.

Todos protocolos e decretos utilizados no Metropolitano são baseados em normas e diretrizes de órgãos de saúde oficiais, tanto no uso de equipamentos de segurança, higienização no ambiente hospitalar e uso de medicamentos.

Hospital Galileu

Já no Hospital Galileu, leitos foram isolados e disponibilizados para receber os pacientes, que estão sendo encaminhados pelo SISREG. “O Galileu já está devidamente preparado para os pacientes. Além da reposição de medicamentos e EPIs. A equipe já possui todos os protocolos prontos, baseado nos tratamentos do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde Pública”, explica o diretor Técnico do HPEG, Lucas Geralde.

Uma das principais medidas tomadas pela unidade foi o plano de contingência e os treinamentos com a equipe assistencial. Diariamente, os profissionais se reúnem e recebem orientações teóricas e práticas sobre assuntos relacionados ao atendimento de pacientes com a Covid-19. Orientações sobre intubação, cuidados no recolhimento de materiais, paramentação e desparamentação são alguns dos exemplos.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensora gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.



