Fiscalização apreende 48 toneladas de minério ilegal em Marabá, sudeste do Pará

Diante dos fatos, o condutor junto ao veículo e a carga foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal de Marabá, para que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis pelo crime de usurpação de bens da União, como informou a PRF. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com a corporação, um caminhão trator foi abordado no km 270 da rodovia. Nele, foram encontrados o semirreboque e o reboque carregados de minério do tipo manganês.

Durante uma fiscalização na terça-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 48 toneladas de minério sendo transportadas ilegalmente pela BR-155, em Marabá, no sudeste do Pará.

