Hospitais públicos oferecem oportunidade de emprego em cinco regiões do Pará

As oportunidades são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas Com Deficiência (PCD) podem participar em qualquer uma das vagas.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, acesse o menu “Trabalhe Conosco” e, depois, buscar pela opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Após a realização do cadastro, os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Cada etapa do processo seletivo será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Conheça as oportunidades

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há oportunidades para analista de recrutamento e seleção, além de vagas exclusivas para PCDs. As inscrições estão abertas até o preenchimento das oportunidades.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para os cargos de enfermeiro e aprendiz administrativo, com prazo para inscrição até o dia 19 de setembro.

Já no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Drª. Anna Turan, na região do Baixo Tocantins, o processo seletivo é para técnico de enfermagem. Para concorrer, os candidatos podem se inscrever até 29 de setembro.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para fonoaudiólogo, psicólogo clínico, eletricista e oficial de manutenção, com inscrições até o dia 16 de setembro.

Na região de Santarém, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, existem oportunidades de emprego exclusivas para PCDs. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo e auxiliar de higiene e limpeza. As inscrições estão em andamento até o preenchimento das vagas.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.