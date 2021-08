Hospitais públicos paraenses estão com oportunidades de emprego

Hospitais gerenciados pela entidade filantrópica Pró-Saúde, no Pará, estão com diversas vagas de emprego disponíveis para contratação imediata. O processo seletivo é para as regiões de Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Marabá e Santarém.

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD), podem se candidatar a qualquer uma das vagas.

Saiba mais sobre as vagas

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Pará, tem vagas para enfermeiro, auxiliar administrativo e auxiliar de higiene e limpeza. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), as oportunidades são para médicos em três três áreas de atuação: clínico geral, cirurgia geral e clínico intensivista. Prazo para inscrição segue até a próxima quinta-feira, 13 de agosto.

Na região do Baixo Tocantins, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra Anna Turan (HMIB), localizado a 114km da capital Belém, está contratando técnico de laboratório e jovem aprendiz. O prazo da candidatura se encerra no dia 14 de agosto.

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, há oportunidades de contratação para técnico de enfermagem, enfermeiro e copeiro. O prazo da candidatura é até o dia 18 de agosto.

Ainda na capital paraense, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) está contratando copeiro e técnico de enfermagem. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 deste mês.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de fonoaudiólogo e Assistente Social, os interessados podem se candidatar até o dia 16 de agosto.

Por fim, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região Oeste do Pará, há vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD), para atuação nos cargos de auxiliar administrativo e agente de portaria. As inscrições estão em andamento até o preenchimento da vaga.

Saiba como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.