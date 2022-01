‘Zé do caixão’ é preso acusado de executar garçon no Pará

(Foto: Reprodução) – O jovem pistoleiro, identificado como Jackson Silva Lemos, de 20 anos, conhecido como “Zé do Caixão”, foi preso, na Vila Belo Monte, na zona rural de Vitória do Xingu, nesta terça-feira, 18, acusado de executar a tiros, o garçom Alessandro Teixeira de Oliveira, 27 anos, no Bairro Brasília, em Altamira, no oeste do Pará. As são do informações de Debate de Carajás

A vítima estava trabalhando, “Zé do Caixão” se passou pro cliente e executou o rapaz. De acordo com a família, o garçom não tinha inimigos. A Polícia Civil concentra as buscas para identificar o mandante, porque o acusado é conhecido na Região do Xingu como “matador de aluguel”.

O crime foi cometido, no dia 11 de setembro de 2021, às 19h54, e foi flagrado pelas câmeras de segurança. A dona do bar também foi atingida, mas conseguiu sobreviver. Na época, o pai do jovem passou mal ao saber da execução do filho.

