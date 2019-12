Hospital procura por familiares de paciente; homem está internado há mais de 1 mês

Foto: Divulgação – Direção do hospital em Novo Progresso procura familiares de paciente internado.

Esse senhor por nome de Antônio Rodrigues de Oliveira de 78 anos, mora na comunidade Santa Júlia no município de Novo Progresso no estado do Pará , encontra – se hospitalizado com sérios problemas de saúde estamos a procura da família dele . Quem souber de algum paradeiro de irmã filho filha ou algum parente dele entre em contato com esse número (93) 98405 1974.

Segundo o paciente Antonio Rodrigues natural de Angical (BA), tem uma filha e uma irmã que moram no estado da Bahia, mas não tem contato nem endereço. O importante é compartilhar este pedido para poder chegar até familiares de Antonio diz a nota.

