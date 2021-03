Hospital Regional de Altamira tem 100% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Órgãos de segurança têm reforçado fiscalização no município. Uma operação é feita diariamente para cumprimento do decreto de restrição de circulação de pessoas.

Em Altamira, sudoeste do Pará, 100% dos leitos do Hospital Regional estão ocupados por pacientes com sintomas graves da Covid-19. Pacientes aguardam em uma lista de espera por leitos.

