Hospital Regional de Marabá destaca importância do uso do capacete no trânsito

No próximo sábado, 27 de julho, celebra-se o Dia Nacional do Motociclista, data que destaca a importância da conscientização sobre a segurança no trânsito. Em alusão à data, o neurocirurgião Marcio Costa, do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, enfatiza a importância do uso do capacete, equipamento de proteção pessoal que pode impactar positivamente em casos de acidentes.

“O capacete é a principal proteção que um motociclista possui em caso de acidente. Ele pode ser a diferença entre uma lesão grave e um ferimento menor. Reforçamos a importância de usar o capacete sempre, independentemente da distância ou do tempo de condução. A prevenção é a chave para salvar vidas”, afirma o neurocirurgião Marcio Costa.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência em tratamentos neurocirúrgicos para casos graves de vítimas de acidentes de trânsito na região de integração Carajás. O especialista neurocirurgião Marcio Costa pondera que motociclistas ainda negligenciam o uso do capacete, por desinformação, descuido ou até mesmo por questões culturais.

“A ausência do capacete em vítimas de acidentes de moto pode levar a consequências devastadoras, como lesões cranioencefálicas e traumatismo craniano, que podem resultar em danos permanentes ao cérebro, perda de funções motoras e problemas cognitivos. Além disso, há riscos de fraturas faciais, lesões na coluna vertebral, hemorragias internas e, em muitos casos, a morte”, alerta Marcio.

Em 2023, o Ministério da Saúde relatou 1,2 milhão de internações por acidentes de motocicleta no país. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), ocorreram mais de mil sinistros envolvendo motociclistas no mesmo ano. O número de acidentes em geral nas rodovias estaduais caiu 65% e as mortes 7% entre 2022 e 2023.

O neurocirurgião ressaltou que as principais causas dos acidentes de motocicleta incluem falta de atenção, consumo de álcool e excesso de velocidade. “É essencial que os motociclistas estejam sempre alertas, evitem dirigir sob efeito de álcool e respeitem os limites de velocidade. Adotar essas práticas aumentam a segurança individual, e contribui para a redução de acidentes e mortes no trânsito. O uso correto do capacete e seguir as regras de segurança salvam vidas e preveni tragédias”, conclui o especialista.

Prevenção

Para proteger a vida dos motociclistas o neurocirurgião da unidade, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), compartilha cinco dicas essenciais:

Use Sempre o Capacete: nunca saia sem ele, mesmo para trajetos curtos. Certifique-se de que está bem ajustado e afivelado;

Escolha um Capacete de Qualidade: prefira capacetes que atendam aos padrões de segurança, como o certificado pelo Inmetro;

Mantenha a Visibilidade: use capacetes com viseira limpa e evite acessórios que possam obstruir sua visão;

Sinalize Suas Intenções: utilize sempre as setas e mantenha-se visível para outros motoristas, especialmente à noite;

Respeite os Limites de Velocidade: a velocidade excessiva aumenta o risco de acidentes graves. Conduza sempre dentro dos limites permitidos.

Perfil – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é referência, conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

