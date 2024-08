Vagas, serviços e capacitações: veja oportunidades em agosto, no Pará

Estão abertas as inscrições para o Workshop “Capacitação em Elaboração e Produção de Projetos Culturais”, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de agosto, em Redenção, no sudeste do Pará. A programação é promovida pela Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa das Artes e as vagas são limitadas.