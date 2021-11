Hospital Regional do Sudeste do Pará destaca 5 alimentos que ajudam a combater o câncer de próstata

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região. A unidade, que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Campanha Novembro Azul

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão de serviços hospitalares do país, está disponibilizando para download gratuito um e-book com orientações sobre como identificar e prevenir o câncer da próstata.

A ação faz parte da campanha Novembro Sempre Azul, em que a entidade busca conscientizar os homens para realizar o exame preventivo. De acordo com o INCA, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma).

Além das orientações, o e-book contém respostas do médico urologista Cassiano Barbosa, diretor Técnico do Hospital Regional do Sudeste do Pará, sobre as principais dúvidas das pessoas em relação ao câncer de próstata.

O e-book foi desenvolvido para plataformas digitais, principalmente celulares e smartphones. A ideia é que as pessoas possam compartilhar o conteúdo com facilidade.