Renda Pará R$ 500 é pago para nascidos em setembro nesta segunda

O Renda Pará R$ 500 paga, até esta segunda-feira (10), o auxílio aos beneficiários que nasceram no mês de setembro, conforme o cronograma divulgado anteriormente pelo Governo do Estado. Como medida de apoio aos profissionais mais afetados economicamente pela pandemia, o programa foi criado para minimizar a situação financeira de diversos trabalhadores.

O Renda Pará faz parte do pacote econômico e tributário de 500 milhões, que só foi possível ser implantado devido à boa arrecadação e equilíbrio das contas estaduais, trabalho oriundo da atuação eficaz realizada pela atual gestão, que busca sempre priorizar o bem-estar da população paraense.

Até o momento, 1.445 pessoas receberam o beneficio de 500 reais, totalizando o valor de R$ 722.500. “Seguimos trabalhando priorizando a saúde da população com medidas e ajudas realizadas de forma direta, dentro do que está ao nosso alcance, respeitando o limite orçamentário e sem comprometer o equilíbrio fiscal. Executamos as ações necessárias sem medir esforços para atender a todos, mas contamos também com a colaboração da população para que possamos atravessar este momento da melhor forma”, ressaltou a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

O Banpará segue executando as medidas de combate à covid-19 em todas as suas agências e conta com a colaboração da população no seu cumprimento durante o andamento do cronograma de pagamento dos benefícios emergenciais. As agências funcionam inclusive aos sábados, no horário de 8h às 14h, exclusivamente para atendimento dos programas emergenciais e, para ajudar os usuários, foi providenciado o aumento de funcionários para realizar triagens, evitando assim, aglomerações.

