Hospital Regional pega fogo em Castelo de Sonhos

Princípio de incêndio mobiliza moradores na tarde desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 em Castelo de Sonhos.

Um princípio de incêndio no Hospital Regional de Castelo de Sonhos no município de Altamira, mobiliza funcionários e moradores para conter o fogo, no distrito não tem o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, um equipamento do hospital teria dado pane elétrica. Imagens do princípio de incêndio começou a circular nas redes por volta das 17h30min desta sexta (13).

Conforme as informações preliminares, alguns pacientes foram retirados às pressas da unidade. Funcionários também estão sendo evacuados do local, populares e funcionários atuam no local para controlar o fogo.

Até o momento não há informações sobre vítimas.

Assista ao vídeo

Esta matéria está em atualização.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/20:19:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...