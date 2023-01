Após briga, homem é esfaqueado na Rodoviária em Novo Progresso

A vítima contou à polícia que houve uma discussão fútil e, por isso, recebeu os golpes de faca. O autor e a arma utilizada no crime foram encontrados. (Foto:Reprodução tv progresso facebook)

Um homem, que não teve a idade revelada, foi esfaqueado após se envolver em uma briga, nesta sexta-feira,13 de janeiro de 2023, na Rodoviária de Novo Progresso. A vítima da facada informou à Polícia Militar que não sabe o motivo que tomou o golpe.

Segundo a informação, tudo começou por volta das 16h10min desta sexta, quando dois homens entraram em uma briga na plataforma inferior da rodoviária. “Um dos homens, atingido por um murro na boca, deferiu uma facada no corpo do outro. De acordo com a vítima foi por motivo fútil.

A vítima, identificada por Douglas, recebeu atendimento dos socorristas do SAMU sendo levado para Hospital Municipal com perfuração no peito e sangrando.

Depois da confusão, equipes da Polícia Militar perseguiram e capturaram o autor dos golpes, identificado como Rodolfo. A faca utilizada no crime também foi encontrada pela patrulha. Rodolfo foi encaminhado para delegacia de polícia civil para providências.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/18:02:00

