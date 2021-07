Vice-prefeito de Jacareacanga é preso pela PF em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal OestadoNet

Foragido desde a metade do mês passado também após ser alvo da Operação Mundurukânia 2, o vice-prefeito do município de Jacareacanga, Walmar Kaba Munduruku, foi preso na tarde desta quinta-feira (8). A informação é do portal OESTADONET.

A Operação Mundurukânia 2, deflagrada pela Polícia Federal em Jacareacanga, no sul do Pará, mês passado, busca combater o garimpo em terras indígenas. Foram registradas prisões e apreensões de armas e munições, como uma resposta aos ataques contra agentes de segurança pública.

