Explosão destrói cabine de caminhão em posto de gasolina na AM-010 e deixa motorista ferido; VÍDEO

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na noite desta segunda-feira (21) e foi registrado por pessoas que estavam no posto de gasolina. Motorista do caminhão sofreu queimaduras graves e foi encaminhado para hospital.

A cabine de um caminhão explodiu em um posto de gasolina localizado no quilômetro 1 da rodovia AM-010, em Manaus, deixando uma pessoa ferida. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (21) e foi registrado por pessoas que estavam no local. Veja o vídeo acima.

No vídeo é possível ouvir as testemunhas relatando que o motorista do veículo se jogou para fora da cabine e começou rolar no chão para apagar o fogo que estava na própria roupa. A explosão ocorreu minutos depois.

“Sei que eu vi ele caindo lá de dentro do caminhão no chão ali, rolando em chamas. Do nada ali a explosão na cabine do senhor”, disse uma testemunha.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, sofreu queimaduras graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar socorro a vítima que foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto. O estado de saúde dele não foi informado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a administração do posto de gasolina acionou os militares para a ocorrência através do 193. Na ação, o intuito da equipe foi evitar que as chamas se espalhassem e chegassem nas bombas de gasolina para evitar uma tragédia ainda maior.

Uma perícia foi realizada no local pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para identificar as causas do incêndio. O local foi isolado por algumas horas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), mas após os procedimentos dos órgãos estaduais, foi liberado.

