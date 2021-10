Ibama apreendeu toneladas de pescado na Costa Atlântica do Amapá e Pará

(Foto:Reprodução) – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu na segunda-feira da semana passada (11) um total de 10,2 toneladas de pescado que estavam em uma embarcação na Costa Atlântica dos Estados do Amapá e Pará.2021-10-14-Pescado-2

Em uma ação de rotina, a Marinha do Brasil interceptou o barco em alto mar e, ao constatar a falta de documentação, notificou a Superintendência do Ibama no Amapá (Supes/AP), que enviou uma equipe para o local. A embarcação foi conduzida ao porto de Santana (AP), região metropolitana de Macapá (AP).

Entre as espécies de peixe apreendidas estavam gurijuba, pescada corvina, pescada branca, dourada e cação, que foram doados sumariamente para um projeto social da região. A embarcação e uma rede de pesca com 4,2 mil metros foram apreendidas e os proprietários foram autuados em R$ 207,4 mil por exercer a atividade de pesca sem licença do órgão competente.

Por:RG 15 / O Impacto com informações do Ibama

