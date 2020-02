Detentos fogem de presídio em Marabá, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Seap, as polícias Civil e Militar realizam buscas pela área para tentar encontrar e recapturar os internos que estão foragidos. Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos Gerson Silva Cabral Ferreira e Leonardo Santos de Sousa pode fazer uma denúncia anônima pelo 181.

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Pará informou que dois detentos fugiram da Central de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), na última segunda-feira (17), no sudeste do Pará.

