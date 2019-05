Ibama combate desmatamento no Pará em operação conjunta com a Polícia Militar e a Força Nacional

(Foto:Reprodução /IBAMA)- Objetivo é combater a exploração e industrialização ilegal de produtos florestais no sudoeste do Pará. Ministro Sérgio Moro autorizou a atuação da Força Nacional no local por oito dias.

IBAMA realiza operação conjunta com a PM e Força Nacional no combate ao desmatamento

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realiza desde a semana passada uma operação conjunta com a Polícia Militar e a Força Nacional para combater o desmatamento ilegal na região sudoeste do Pará.

Aproximadamente 30 serrarias foram fechadas e 28 caminhões com toras de madeira e madeiras serradas já foram apreendidas. Este material será doado para entidades sem fins lucrativos.

Na publicação desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União, o ministro Sérgio Moro autoriza o emprego da Força Nacional para apoiar o Ibama nas ações de combate à exploração e industrialização ilegal de produtos florestais no Pará. A atuação deve durar 8 dias, contados partir de 27 de maio.

