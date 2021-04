Quatros policiais militares são presos no Pará suspeitos de envolvimento em grupo de extermínio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia trabalha com a suspeita de que os agentes de segurança também tenham envolvimento em grupos de extermínio. Os quatro suspeitos estão no presídio Anastácio das Neves, em Belém.

O motivo do crime cometido pelos policiais foi que o adolescente andava empinando a roda dianteira de uma motocicleta, pelas ruas da cidade. O crime ganhou repercussão após a mãe do adolescente ter buscado ajuda da Anistia Internacional, que mobilizou diversas instituições e conseguiu levar a julgamento os policiais.

Quatro policiais militares estão presos suspeito de envolvimento no desaparecimento de um jovem no município de Xinguara, sudeste do Pará. A vítima foi vista pela última vez em fevereiro.

