Ibama dá licença prévia para asfaltar trecho do meio da BR-319 ;a rodovia ganhará trafegabilidade, permitindo que o Amazonas fique ligado por meio terrestre ao restante do país.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu, nesta quinta-feira (28), a licença prévia para o asfaltamento do trecho do meio (entre os km 250 e 655,7) da BR-319.

Com o asfaltamento desse trecho e a reconstrução de 52 quilômetros no lote C da BR-319, entre os km 198 e 250, a rodovia ganhará trafegabilidade, permitindo que o Amazonas fique ligado por meio terrestre ao restante do país.

A licença número 672/2022 garante ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) um prazo de cinco anos para que as obras sejam concluídas.

“Dia histórico! Licença Prévia para reconstrução da BR-319/AM – trecho do meio – emitida hoje pelo Ibama. Resultado da coragem e do trabalho técnico da nossa área ambiental e do Dnit”, comemorou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

O ministro disse ainda que a licença foi concedida graças ao trabalho alinhando engenharia e respeito ao meio ambiente.

“Vamos tirar a sociedade do Amazonas do isolamento”, afirmou.

O governador Wilson Lima (União Brasil) disse que soube da liberação por meio do ministro.

“O ministro Marcelo Sampaio acabou de me confirmar que o Ibama liberou uma licença prévia para as obras do trecho do meio da BR-319. Coloquei o estado à disposição para ajudar no que for necessário. A BR-319 é um sonho do povo do Amazonas está prestes a se tornar realidade”.

Repercussão

A licença emitida pelo Ibama repercutiu na bancada do Amazonas, que vem lutando pela recuperação da rodovia.

“A nossa luta pela reconstrução do trecho do meio da BR 319 dura uma década. O ativismo de ongs ambientalistas junto ao Ministério Público e Justiça impedia a licença do Ibama ignorando o direito dos amazonenses de ir e vir. Hoje é um dia histórico pela notícia da licença do Ibama”, disse o senador Plínio Valério (PSDB).

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Capitão Alberto Neto (PL) considerou uma conquista do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ministério da Infraestrutura libera a licença prévia para reconstrução do trecho do meio da BR-319. Quatrocentos da BR-319 do trecho do meio serão reconstruídos. É um sonho que estará sendo realizado. O povo do Amazonas agradece ao governo Bolsonaro!”.

“Ótima notícia. Saiu a licença prévia do Ibama autorizando o Dnit a restaurar o trecho do meio da BR-319. Isso é uma luta nossa e não vamos parar enquanto a rodovia não estiver trafegável. Mais uma etapa vencida”, disse o senador Eduardo Braga (MDB).

O deputado Delegado Pablo (União) disse que agora a BR-319 sai.

“Contrariando os pessimistas de plantão foi expedida a licença-prévia para pavimentação do trecho do meio da BR-319 !! Parabéns ao governo Bolsonaro que está realizando o que 18 anos de esquerda deixou para trás!! O Amazonas merece!!”.

