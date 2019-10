Ibama e PF deflagram operação de combate a garimpo ilegal em São Félix do Xingu, PA

Foto: Polícia Federal – A Polícia Federal, com apoio de servidores do IBAMA e de Policiais Militares, deflagrou na última quinta-feira (25), uma operação policial de combate à delitos ambientais e extração ilegal de minérios em um garimpo de ouro situado no interior da Terra Indígena Apyterewa, município de São Félix do Xingu/PA.

O garimpo, de nome “Pista 2”, que possui aproximadamente 1.000.000,00 m2 (um milhão de metros quadrados) de extensão, situado no meio da Floresta Amazônica, teve suas atividades paralisadas e máquinas inutilizadas.

Foram inutilizadas 07 PCs (pás carregadeiras), 01 trator de rodas e 10 conjuntos de motores-bombas, principais instrumentos utilizados na atividade ilícita, alem de diversos outros equipamentos menores. Mercúrio, algumas gramas de ouro, munições de diversos calibres e outros apetrechos usados na atividade foram apreendidos.

Foto: Polícia Federal

A operação contou com o acompanhamento do Procurador da República de Redenção/PA, que junto com outros 04 servidores do MPF, puderam constatar “in loco” o tamanho da degradação ao meio ambiente e o impacto ambiental causado pela atividade ilegal.

A Polícia Federal estima que o prejuízo aos infratores com a inutilização de máquinas e equipamentos ultrapasse os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ninguém foi preso, pois com a aproximação da polícia os infratores evadiram-se para o interior da floresta, mas a partir dos dados colhidos (documentos de identidade, cadernos de anotações e outros documentos deixados para trás na fuga).

Foi possível identificar diversos trabalhadores e o dono da atividade mineraria ilícita, que serão responsabilizados por crimes ambientais e de extração ilegal de minérios em inquérito policial. A partir dos dados colhidos pela perícia será possível estimar o valor do dano ambiental e cobrar do infrator o pagamento pela recuperação da área degradada.

Participaram da Operação 08 Policiais Federais de Redenção/PA, 06 Policiais Militares, 03 servidores do IBAMA e 05 integrantes do MPF de Redenção/PA.

