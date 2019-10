Anapu recebe a Caravana de Negociação da Celpa

Entre as condições oferecidas pela concessionária estão isenção de juros, possibilidade de parcelamento e oportunidades de flexibilização

No período de 30 de outubro a 1º. de novembro a Celpa realiza no município de Anapu (região Xingu), a Caravana de Negociação, com o objetivo de oferecer facilidades para os clientes quitarem débitos com a concessionária. Durante os três dias, os consumidores poderão negociar com condições especiais, de 8h às 12h, na Casa do Cidadão, localizada na rua das Comunicações, Centro da cidade.

A iniciativa vem mobilizando todo o estado do Pará, com resultados positivos. Para a líder comercial da Celpa, Andreza (colocar sobrenome), está é uma grande oportunidade para os clientes regularizarem as contas. “A negociação garante a exclusão do nome do devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito e evita a suspensão do fornecimento de energia”, esclarece.

A Caravana de Negociação atende clientes faturados em baixa tensão, das classes Residencial, Comercial e Rural. Vale ressaltar que, apenas o titular da conta de luz pode fazer a negociação, tendo em mãos os documentos pessoais, CPF e RG.



Troca de lâmpadas

Além de negociar, os clientes da Celpa também podem fazer troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, consideradas de alto consumo, por lâmpadas de LED que, além de iluminar muito mais, mesmo com menor potência, possuem menor consumo energético, chegando a economizar 80% na iluminação residencial.

Para fazer a troca, o cliente deve ter em mãos documento de identificação, comprovante de renda recente e quitado e, no máximo, cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes que estavam em uso.

Pagamento no Cartão

A partir de quinta-feira, 31, a distribuidora passa a viabilizar o pagamento da conta de energia por meio de cartões de crédito ou débito também em Anapu. O objetivo da Celpa é oferecer facilidade e comodidade para o cliente pagar a conta de energia elétrica.

Um alerta importante dado pela concessionária é que as equipes não estão autorizadas a receber dinheiro em espécie, seja em campo ou nas agências credenciadas.

