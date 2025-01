Ibama identifica e multa mulher que torturou e matou onça-parda

Mulher tortura e filma morte de onça-parda • Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mulher vai responder por maus-tratos e porte de arma de fogo.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou nesta quarta-feira (22) que identificou a mulher responsável pela gravação e compartilhamento de um vídeo em que ela aparece torturando e matando uma onça-parda. Além dela, outras duas pessoas que estavam no local irão responder pelos crimes cometidos.

Na filmagem que viralizou nas últimas semanas, é possível ver a mulher, armada com uma espingarda, atirando em uma onça-parda que estava no alto de uma árvore. Quando o animal cai no chão, quatro cachorros que acompanhavam a atiradora começam a atacar o animal, que tenta se defender, mas acaba morrendo.

VEJA O VÍDEO:

VÍDEO: Mulher é procurada pelo Ibama após aparecer em vídeo torturando e matando onça-parda Leia mais https://t.co/dEQM6zARAv pic.twitter.com/jSr600205K — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 21, 2025

Em nota, o Ibama informou que os responsáveis pela morte da onça-parda e divulgação do vídeo irão responder por porte de arma de fogo; maus-tratos dos cães que estavam com ela; e maus-tratos e morte da onça.

Além disso, os responsáveis pelo crime serão multados pelos maus-tratos em valores de R$ 500 a R$ 3.000 por cada animal envolvido, além de multa de R$ 5.000 por matar a onça.

De acordo com dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a onça-parda é uma espécie vulnerável, classificada como “quase ameaçada” no Brasil como um todo. A projeção de declínio da população dessa espécie indica um risco futuro para extinção.

Mudança na lei

Em 2022, o deputado federal Ricardo Izar (Republicanos-SP) apresentou um projeto de lei para aumentar a pena pela caça e morte de felinos brasileiros para três a cinco anos de reclusão. O projeto, no entanto, está parado no Legislativo.

Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que “a baixa pena prevista, seis meses a um ano, implica em crime de menor potencial ofensivo e não tem sido suficiente para demover os criminosos dos massacres destes animais”.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: CNN BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/08:31:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...